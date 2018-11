Milano, la metro frena all'improvviso: caos tra i passeggeri

Momenti di panico nella metropolitana di Milano: oggi, giovedì 15 novembre, la circolazione tra QT8 e San Leonardo (metro rossa M1) è stata bloccata per soccorrere un passeggero feritosi a bordo del treno. Secondo quanto verificato da MilanoToday, l'incidente sarebbe stato provocato da una brusca frenata per un calo di tensione, la cui causa è ancora da scoprire. Data la violenza con cui il convoglio ha arrestato la sua corsa sono molte le persone che sono cadute a terra, ma la maggior parte ha rifiutato le cure mediche.

Sul posto, dalla centrale operativa del 118, sono state inviate quattro ambulanze, un'autoinfermieristica e un'automedica. I sanitari di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) sono intervenuti sulla banchina di Uruguay e hanno stabilizzato sul posto la persona bisognosa di cure. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia provocato il malfunzionamento elettrico.

Molti pendolari, quindi, sono rimasti bloccati in attesa invano dei convogli sulla banchina. Nella tratta ferma sono stati predisposti dei bus sostitutivi.

Il bilancio dei feriti

"Sono 13 le persone trasportate in ospedale" a Milano: "un codice giallo", gli altri hanno solo lievi contusioni. E' il bilancio dell'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, rispetto alla brusca frenata di un convoglio della metropolitana della linea 1 - all'altezza della fermata Uruguay - accaduto intorno alle ore 8. Il più grave è un 58enne soccorso per una sospetta frattura alla gamba. In tutto "sono state valutate 14 persone, di cui 2 bambini".

Le cause del malfunzionamento

Atm prova a ricostruire quanto accaduto stamattina in metropolitana: prima un tentato suicidio, poi una brusca frenata di un convoglio della metro della linea 1, all'altezza della stazione di Uruguay, che ha provocato diversi feriti lievi, tra cui due bambini. "Da una prima ricostruzione la frenata è avvenuta a seguito di un intervento di disalimentazione dell'intera linea metropolitana che si è ritenuto indispensabile poiché una persona era entrata abusivamente in galleria alle 7.47 con presunte intenzioni suicide. L'intera linea è stata pertanto disalimentata per 10 minuti, fino a quando la persona è stata individuata e fermata dalla security Atm a Loreto".

Alla ripresa del servizio, "un treno in ripartenza dalla stazione di Bonola ha effettuato una frenata improvvisa attivata dal sistema di sicurezza dei convogli, pochi secondi dopo la rialimentazione della linea". L'azienda, che si scusa per il disagio, "è al lavoro per accertare le cause correlate all'innesco della frenatura".

⚠️ #M1: abbiamo sospeso momentaneamente la circolazione tra QT8 e San Leonardo per soccorrere una persona a bordo di un treno. Seguono aggiornamenti. — ATM (@atm_informa) 15 novembre 2018

