Milano, operai intossicati dal gas in azienda: due morti e due gravissimi

Due operai morti e due in gravissimi condizioni. È il bilancio di un grave incidente avvenuto in un’azienda milanese specializzata nella produzione di lamine in acciaio e titanio, la 'Lamina Spa', dove poco prima delle 17 sei operai sono stati trovati svenuti in una buca all'interno dell'impianto. che produce lamine in acciaio e titanio.

Come riferisce Carmine Guarino di MilanoToday, due operai sono morti dopo il ricovero negli ospedali San Gerardo di Monza e Sacco di Milano, due sono stati ricoverati in condizioni disperate al San Raffaele e altri due - i meno gravi - sono finiti in codice giallo all'ospedale Città studi.

Incidente in azienda a Milano, due operai morti

Non sono ancora chiare al momento le cause dell'incidente. Sul posto i soccorritori del 118 con sei ambulanze e quattro automediche, carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale.

Milano, le indagini sulla tragedia in via Rho

Gli operai, stando a quanto finora accertato dai carabinieri, sono rimasti intossicati dal gas, forse fumi di metano, durante alcune operazioni di pulizia di un forno interrato a circa due metri di profondità in una buca nel terreno. Per due di loro le inalazioni si sono rivelate fatali.

Tra i feriti c'è anche un capo squadra dei vigili del fuoco, tra i primi giunti a prestare soccorso. Il pompiere, lievemente intossicato, è stato trasportato in codice giallo al Niguarda per accertamenti: le sue condizioni, comunque, non destano preoccupazione.

