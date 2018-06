Non fa comprare la birra ad un ubriaco: 19enne massacrato di botte fuori dal negozio

Un ragazzo 19enne di origini cinesi è stato ricoverato in condizioni critiche all'ospedale Niguarda di Milano dopo un’aggressione subita giovedì pomeriggio davanti ad un minimarket di Rho. A pestarlo, racconta Carmine Ranieri Guarino su MilanoToday, è stato un uomo di 47 anni, romeno e senza fissa dimora.

Il pestaggio nato da futili motivi

La follia si sarebbe consumata verso le 17 in corso Garibaldi, dove la giovane vittima e i suoi familiari gestiscono un mini market. L'aggressore sarebbe entrato barcollando nel negozio e si sarebbe diretto verso la corsia dove sono sistemati gli alcolici per prendere una birra. A quel punto - come mostrano le immagini riprese dalle telecamere dell'alimentari - il 19enne si sarebbe avvicinato cercando di portarlo fuori dal locale.

Un poliziotto in borghese ha evitato il peggio

Poi la discussione si è trasformata in un pestaggio. E per poco non è finita in tragedia. Il 47enne avrebbe colpito il giovane con diversi pugni al volto, per poi caricarlo di peso sulle spalle e lanciarlo violentemente sull'asfalto, facendogli sbattere la testa. A interrompere l'aggressione è stato un poliziotto libero dal servizio, che si è trovato a passare per caso in Corso Garibaldi ed è immediatamente intervenuto bloccando il romeno.

Il 19enne, soccorso da un'auto medica del 118, è stato portato all'ospedale di Garbagnate per poi essere trasferito al Niguarda di Milano. I dottori gli hanno riscontrato un ematoma intracrinico e le sue condizioni sono giudicate gravi, tanto che la prognosi è ancora riservata.

L'aggressore - già espulso dall'Italia nel 2016 e nel 2018 per motivi di pubblica sicurezza - è stato invece arrestato e portato nel carcere di San Vittore: deve rispondere dell'accusa di tentato omicidio.