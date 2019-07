Maxi rissa davanti alla stazione: calci e pugni, in 20 pestano un ragazzo

Maxi rissa in piazza Duca d’Aosta, davanti alla stazione centrale di Milano, dove una ventina di cittadini stranieri hanno preso di mira un ragazzo per motivi non meglio precisati.

Nelle immagini esclusive di MilanoToday è chiaramente visibile il pestaggio ai danni della vittima, che dopo aver ricevuto numerose percosse fugge attraversando la strada. Non sono ancora note le cause che hanno scatenato il parapiglia.

Rissa a Milano, danneggiato anche un taxi

La rissa è proseguita poi nei pressi della vicina alla fermata del tram, dove gli stranieri si sono azzuffati danneggiando anche un taxi. Immediata la reazione dell’autista del mezzo, che è sceso inveendo contro i protagonisti della rissa.

Sul posto sono immediatamente giunte le forze dell'ordine, ma tutti i protagonisti dello scontro si sono rapidamente dileguati.

Non è la prima volta che queste risse avvengono davanti alla Centrale, dove stazionano molti migranti e richiedenti asilo: lo scorso anno, in questo periodo, un'altra zuffa con alcuni contusi.

Milano, rissa davanti alla stazione: il video