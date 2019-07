Ramanzina all'occupante che faceva pipì sulle aiuole: minacciata col machete davanti alla figlioletta

Serata di follia in un condominio al civico 4 di via Dalmazio Birago, nel quartiere milanese di Città Studi. Tutto è cominciato poco dopo le 19, quando un uomo di 47 anni - un cittadino italiano di origini dominicane - è uscito dalla cantina che occupa da qualche mese nel palazzo e ha iniziato a urinare sulle aiuole condominiali.

Sgrida l'uomo che fa pipì sulle aiuole, aggredita con un machete

Allo spettacolo, suo malgrado, si è trovata ad assistere una ragazza di 26 anni che in quel momento stava tornando a casa con la figlioletta. La donna stava conversando con il custode – un giovane rumeno di 24 anni - quando si è accorta dello "spettacolo" che si stava palesando sotto i suoi occhi. Disgustata dalla scena ha sgridato l'occupante abusivo e gli ha chiesto di ricoprirsi, ma lui a quel punto è andato su tutte le furie. Il 47enne - stando a quanto appreso da MilanoToday - ha tirato fuori dai jeans un machete con una lama di trenta centimetri e con l'arma in pugno ha iniziato a minacciare la vittima.

Disarmato dal custode e da un altro residente

Fortunatamente il custode non si è voltato dall'altra parte e insieme a un altro residente ha affrontato l'uomo, lo ha disarmato - restando lievemente ferito - e lo ha bloccato a terra, anche con l'aiuto del compagno della 26enne. In pochi attimi sono arrivati i militari del Radiomobile che hanno portato via il 27enne che è stato poi denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e minaccia aggravata. Ai carabinieri i condomini hanno raccontato che l'occupante è lì da gennaio e che troppo spesso ha modi violenti e aggressivi.