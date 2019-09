Militare pugnalato con delle forbici da un passante, folle aggressione in stazione

Aggressione choc in stazione centrale a Milano dove un militare di 34 anni impegnato nell'operazione Strade sicure è stato pugnalato alla gola da un passante. Stando alle prime informazioni, l'uomo lo avrebbe colpito con delle forbici. Tanta la paura, ma per fortuna nessuna conseguenza grave per la vittima.

Militare aggredito da un passante a Milano: la dinamica dei fatti

L'accoltellamento è avvenuto poco prima delle 11 in Piazza Duca d'Aosta. Sul posto il 118 con ambulanza e automedica, i carabinieri - che hanno fermato l'aggressore, uno straniero - e diverse pattuglie della polizia. Il militare è stato colpito da dietro, ma la pugnalata gli ha provocato una ferita non profonda: l'uomo è cosciente e non corre pericolo di vita. L'ambulanza l'ha trasportato in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli di Milano.

Un'aggressione inspiegabile

A quanto sembra l'aggressione è avvenuta apparentemente all'improvviso e senza motivo. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore dopo aver pugnalato il militare alla gola è fuggito verso via Vittor Pisani. L'uomo sarebbe un frequentatore abituale di piazza Duca d'Aosta.