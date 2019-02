"Dammi 1000 euro e avrai la pensione d'accompagnamento": due arresti

In cambio della somma di 1.000 euro avrebbero promesso ad un anziano signore e alla sua badante di intercedere presso la commissione Inps di Campi salentina, in provincia di Lecce, per fargli ottenere l'indennità d'accompagnamento connessa all'invalidità civile da 516 euro mensili. Per questo motivo i carabinieri di Surbo hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari per millantato credito nei confronti di due persone, tra le quali un medico. A finire in manette sono stati un un uomo e una donna, V.G. di 54 anni, e M.P. di 45 anni, entrambi di Squinzano, paese della provincia leccese. Le vittime sono B.N., 79 anni, e G.M., 56, di Surbo.

Mille euro per avere l'indennità di accompagnamento: la denuncia

E' stata quest'ultima a presentare denuncia a ottobre nella caserma dei carabinieri. I due, per diverse volte, si erano presentati nell'abitazione dell'anziano quasi ottantenne dove la 56enne esercita la professione di badante per chiedere insistentemente la somma di 1000 euro quale compenso relativo all'avvenuto riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. La somma richiesta a detta dei due individui, sarebbe infatti servita a compensare l'intercessione di un non meglio precisato medico compiacente membro della commissione medica dell'Inps che avrebbe anche influito positivamente alla definizione celere delle pratiche sanitarie connesse alla corresponsione degli arretrati relativi all'indennità.

I carabinieri, coordinati dal pubblico ministero Maria Vallefuoco, hanno acquisito prove a sostegno della denuncia della badante. Particolarmente importanti si sono rivelate le registrazioni eseguite di nascosto dalla donna in occasione degli incontri del fantomatico medico e dell'altra arrestata i quali conoscevano l'anziano. A rendere ancora più credibile la richiesta di denaro il fatto che la Puce fosse dipendente dell'ospedale di Campi salentina e quindi teoricamente in grado di avere conoscenze e contatti in ambito sanitario.