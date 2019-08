Il padre di Mimmo Lucano sta morendo ma lui non può tornare a Riace: appello a Mattarella

“Il papà di Mimmo sta consumando gli ultimi giorni della sua vita. Dopo il calvario di quest’ultimo anno, pensiamo che abbiano diritto, tutti e due, di salutarsi con serenità dentro le mura della loro casa”. Questo l’appello lanciato per permettere all’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano di tornare nel suo paese, facendo un’eccezione al divieto di dimora, per poter vedere il padre 93enne che si trova in gravi condizioni di salute. A farlo è stato il Comitato Undici Giugno, che da tempo sostiene Lucano e le sue battaglie politiche e processuali.

L'appello a Mattarella per far tornare Mimmo Lucano a Riace

Nell’appello, il comitato spiega che “l'anziano padre di Domenico Lucano, Roberto, 93enne, sta trascorrendo quelli che potrebbero essere i suoi ultimi giorni di vita visto il notevole aggravamento della propria situazione di salute (affetto da una grave forma di leucemia è stato colpito anche da un infarto) nella propria abitazione di Riace ove il figlio, Domenico, non può recarsi neanche per una breve visita”.

Gli attivisti si rivolgono al presidente della Repubblica Sergio Mattarella “per chiedergli di porre fine a questa mostruosità giuridica”.

Mimmo Lucano non vede il padre dal giorno delle elezioni del 28 maggio, quando era potuto tornare a Riace per meno di un’ora: giusto il tempo di un abbraccio di fronte al seggio e l’ex sindaco ha dovuto lasciare nuovamente il paese dopo aver completato le operazioni di voto, per fare ritorno a Caulonia, dove risiede in esilio dopo la decisione del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria.

Dalla parte di Mimmo Lucano si è schierato il segretario del Pd Nicola Zingaretti, che ha condiviso su Twitter la foto dell’ex sindaco di Riace insieme al padre Roberto e un messaggio: “Caro Mimmo, ti sono vicino e mi unisco alla mobilitazione del Comitato Undici Giugno per garantirti quello che per me è un diritto umano, fare visita a tuo padre in fin di vita. Siamo con te".