Minacce ad Alberto Stasi: "Sono una medium, Chiara Poggi mi parlava dall'aldilà"

"Parlavo quotidianamente con Chiara Poggi dall'aldilà. Lei mi raccontava dell'omicidio io mi svegliavo di notte urlando. E su Facebook scrivevo quello che mi diceva Chiara". Si è difesa così M.G.M., la 51enne imputata a Milano per diffamazione e minacce aggravate contro Alberto Stasi, l'ex fidanzato di Chiara Poggi condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio della 26enne, uccisa la mattina del 13 agosto 2007 nella sua villetta di Garlasco, nel Pavese.

La donna, ex amministratrice del gruppo Facebook "Delitto Garlasco: chiediamo giustizia per Chiara Poggi" che contava tra i suoi iscritti oltre 1100 persone, nel periodo compreso tra il dicembre 2011 e il marzo 2012 postò sul popolare social network alcuni messaggi "Stasi sei finito, la tua ora sta per arrivare", "La pagherai", e ancora "Non basteranno i proiettili, arriverà la giustizia divina".

Durante l'interrogatorio di questa mattina, l'imputata ha riferito in aula di essere una medium capace di parlare con i morti: "Ho questo dono fin da bambina". E dopo il delitto di Garlasco "parlavo quotidianamente con Chiara Poggi e poi riportavo ai suoi messaggi a sua madre. Mi raccontava dell'omicidio dicendomi che le indagini erano state manipolate perché vennero tralasciate alcune piste investigative. Quelle che sono state affrontate per la prima volta nel processo d'appello bis che ha portato alla condanna di Stasi".

La donna ha negato di voler minacciare l'ex bocconiano: "Ho scritto quei messaggi perchè volevo dire a Stasi 'la pagherai, sarai condannato e andrai in galera'. Erano messaggi sulla sua futura condanna, non minacce alla sua persona".

Il processo milanese è il frutto della denuncia presentata dallo stesso Stasi che aveva raccontato agli inquirenti di essere stato pedinato e fotografato dalla donna vicino a una stazione della metropolitana di Milano.