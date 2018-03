"Sono dell'Isis, datemi i soldi", minacce a parroco e fedeli: arrestato 31enne

Per tre anni un tunisino ha minacciato il parroco e i fedeli della chiesa di San Ferdinando a Bari per estorcere denaro. L'uomo, arrestato dai carabinieri, in più occasione li avrebbe minacciati di morte millantando anche contatti con l'Isis per spaventarli e farsi consegnare somme di denaro.

Dal 2014 al 2017, il tunisino avrebbe creato grande allarme nella comunità parrocchiale, minacciando il sacerdote ma anche il viceparroco, il sacrestano e gli altri parrocchiani.

Le indagini, coordinate dal pm Giuseppe Dentamaro, da cui è scaturita l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Marco Galesi, sono partite proprio dalla denuncia del parroco della chiesa di via Sparano.

