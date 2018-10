Minacce di morte a Ilaria Cucchi: "Ho paura per me e la mia famiglia"

Ilaria Cucchi e l'avvocato Fabio Anselmo stanno ricevendo insulti e minacce di morte. A rivelarlo è la stessa sorella di Stefano Cucchi che, sul suo profilo social, ha postato lo screenshot di uno dei tanti messaggi contro di lei e la sua famiglia.

"Stiamo ricevendo una serie impressionante di insulti, minacce ed auguri di morte da profili di simpatizzanti della Lega, che è partito di Governo, e da (mi auguro) sedicenti appartenenti a polizia e carabinieri come quello il cui profilo pubblico ora. Confesso che ho paura, per me, per la mia famiglia e per Fabio poiché nessuno persegue queste persone ma pare ci si debba preoccupare solo di Casamassima, Rosati e Tedesco. Io e Fabio non sappiamo più cosa pensare", si legge nel post.

"Lo Stato protegga la famiglia"

Gianluca Peciola, Movimento Civico per Roma ha espresso solidarietà a Ilaria e all'avvocato Anselmo: "Sono anni, da quando la battaglia per la verità e la giustizia per Stefano Cucchi è iniziata, che l'aggressività nei confronti della famiglia, di Ilaria e di Fabio Anselmo ha raggiunto livelli di allarme. Le minacce, sono tante, e stanno diventando sempre più realistiche, considerato il fatto che ci stiamo avvicinando alla verità. Loro hanno sempre detto chiaramente che sono dalla parte dello Stato. Quello stesso Stato che non ha garantito la sicurezza per Stefano Cucchi, ora deve tutelare l’incolumità di Fabio e Ilaria. Il Governo deve dire con chiarezza se è in grado di proteggere Ilaria, la sua famiglia e il loro avvocato. Altrimenti sarà necessario costruire forme di protezione civile". Leggi su RomaToday