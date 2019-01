"Vi ammazzo, vi brucio vivi" e apre il gas per far esplodere casa: 13enne fa arrestare il papà

Un ragazzino di 13 anni ha chiamato i carabinieri per far arrestare il padre che minacciava di far esplodere la casa dopo aver aperto il gas. E' successo in via Ceresio a Milano, zona Cimitero Monumentale.

L'uomo, un pregiudicato 43 enne, era pronto a far esplodere la casa per uccidere la propria madre 72enne e il figlio. "Stasera vi ammazzo, la facciamo finita proprio, vi brucio vivi e vi do fuoco", urlava a squarciagola per terrorizzarli. Secondo quanto riferito dai carabinieri, l'uomo sarebbe un tossicodipendente di cocaina.

Prima che il figlio 13enne si addormentasse, il 43enne aveva iniziato a "tormentarlo", pretendendo che che restituisse i regali ricevuti a Natale. Un atteggiamento non nuovo nell'uomo, che abitualmente rubava gli oggetti dall'abitazioni per rivenderli, stando alle dichiarazioni della madre del ragazzino, che non era presente al momento dell'aggressione.

Intorno alla mezzanotte, l'uomo ha svegliato il figlio minacciandolo di morte e poi ha inveito contro l'anziana madre, intervenuta per difendere il nipotino. Attimi concitati durante i quali l'uomo ha aperto il gas della cucina. Quando tutto sembrava precipitare, si è poi chiuso in bagno.

A quel punto, il ragazzino e la nonna sono corsi in strada mentre il 13enne telefonava ai carabinieri. Giunti sul posto, i militari hanno trovato i due in pigiama in mezzo alla strada. Entrati in casa, i carabinieri hanno chiuso il gaso e arrestato l'uomo, che era ancora in bagno.

E' la prima volta che il 43enne viene denunciato per maltrattamenti in famiglia dalla mamma, tuttavia le vittime hanno confermato che l'atteggiamento violento dell'uomo era ormai una costante.