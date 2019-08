Il mistero dell'imprenditore trovato a terra col cranio fratturato: non ricorda cos'è successo

E' un mistero per ora senza una risposta logica il caso di un imprenditore di Quinzano d'Oglio, in provincia di Brescia, ricoverato in ospedale con una frattura al cranio. E' stato aggredito? Qualcuno lo ha colpito sulla porta di casa? Oppure l'uomo, un 70enne, è svenuto ed è caduto a terra? Non lo ricorda nemmeno lui. Di certo per ora c'è che i suoi familiari, vedendolo riverso a terra privo di sensi appena fuori dalla propria abitazione, hanno subito chiamato i soccorsi.

Il mistero dell'imprenditore trovato col cranio fratturato davanti casa

L'imprenditore bresciano era uscito solo qualche minuto prima per andare a verificare cosa stesse succedendo in azienda, dove stava suonando l'allarme. A quanto pare non avrebbe rilevato niente di strano, pronto così a tornare sui suoi passi. Ma qualcosa è andato storto: insospettiti del suo ritardo, i familiari sono usciti e l'hanno trovato a terra. I vicini di casa raccontano di non essersi accorti di nulla, se non dell'arrivo dell'ambulanza. Ricoverato in ospedale, l'uomo ha raccontato ai medici di non ricordarsi nulla.

Vista la gravità dell'accaduto, sono state allertate anche le forze dell'ordine. L'imprenditore avrebbe ripetuto la stessa cosa anche ai carabinieri, cui sono state affidate le indagini: non ricorderebbe nulla. Sono due le ipotesi al vaglio degli inquirenti, e considerate credibili anche dai medici. Quella di un improvviso mancamento, che l'avrebbe fatto cadere a terra, sbattendo la testa sul muretto o sull'asfalto, oppure un'aggressione, un colpo alla testa con un oggetto contundente: ma non si capisce il motivo, dato che l'uomo non è stato rapinato. Forse i ladri in azienda, che l'hanno seguito e stordito così da non farsi notare? Mistero irrisolto, almeno per ora.