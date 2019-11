La moglie dell'uomo che ha ucciso l'amante incinta: "Non lo abbandono, è il padre dei miei figli"

(Nel video qui sopra le parole di Maria Cagnina, moglie di Antonino Borgia)

"Mi potete criticare, potete dire tutto quello che volete ma lui è il padre dei miei figli e non rimarrà solo. Mio marito non sarà abbandonato: ha sbagliato, pagherà. Chiedo scusa a lei, al bambino". A parlare è Maria Cagnina, moglie di Antonino Borgia, l'uomo che a Partinico, in provincia di Palermo, ha confessato di aver ucciso con dieci coltellate la sua amante, incinta di tre mesi. Ana Maria Lacramioara Di Piazza, 30 anni, aspettava un maschietto, come confermato dall'autopsia.

La moglie dell'uomo, ai microfoni di News Mediaset, racconta che negli ultimi giorni era sempre schivo, taciturno, ma mai avrebbe pensato a una cosa del genere: "Per 18 anni è stato un marito e un padre presente, non è l'Antonino che conosco, non capisco come possa aver fatto una cosa del genere". L'amante, Ana Maria, aveva già un figlio di undici anni quando si sono conosciuti: a lui, al bambino che aveva in grembo e alla famiglia della vittima pensa oggi la moglie Maria: "Un gesto atroce, che non merita giustificazioni per ciò che ha fatto. Chiedo scusa a tutti", ma ora da madre deve pensare anche alla sua famiglia, ai suoi ragazzi: