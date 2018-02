La moglie è morta in ospedale, ma nessuno lo avverte

Si reca in ospedale per andare a trovare la moglie malata, ma quando arriva nella stanza dov'era ricoverata trova una brutta sorpresa: nel letto c'è un'altra signora. Dopo qualche minuto la terribile scoperta: la moglie di 87enne, con cui era sposato da 64 anni, era deceduta il giorno prima, ma nessuno si era degnato di avvertirlo.

L'assurda storia, raccontata da Mattino Cinque, arriva dall’ospedale Sant’Andrea di Vercelli. Lo sfortunato protagonista della vicenda è Federico Reina, un uomo di 92 anni, che ancora non riesce a credere a quello che è accaduto: “Avevo lasciato mia moglie il giorno prima in ospedale - dichiara l’uomo ai microfoni di Mattino Cinque - poi il giorno dopo sono andato a trovarla ma non c’era più. Quando ho chiesto spiegazioni mi hanno portato in obitorio e lì ho scoperto che era morta. Nessuno mi ha avvisato. È una vergogna”.

Ecco il servizio completo trasmesso su Mattino Cinque: