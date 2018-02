Donne, una lotta continua: 8,8 milioni hanno subito molestie sul lavoro

Pedinamenti, esibizionismo, telefonate oscene, molestie verbali o fisiche: un incubo in cui sono costrette a vivere moltissime donne in Italia. Quante? Secondo l'ultimo rapporto Istat su “Molestie e ricatti sessuali sul lavoro”, sono 8 milioni 816mila (il 43,6%) le donne dai 14 ai 65 anni che nel corso della loro vita hanno subito almeno uno di questi tormenti, 3 milioni e 118mila (pari al 15,4%) negli ultimi tre anni, il 7% negli ultimi 12 mesi (1milione 437 mila). I dati dell'Istituto di Statistica sono relativi agli anni 2015-2016.

Considerando solo le tipologie di molestie sessuali rilevate anche nell’indagine del 2008-2009, il fenomeno “risulta in sensibile diminuzione”. La stima delle donne che hanno subito molestie sessuali nei tre anni precedenti alle indagini è passata da 3 milioni 778mila (18,7%) nel 2008-2009 a 2 milioni 578 mila (12,8%) nel 2015-16.

Per la prima volta sono rilevate le molestie a sfondo sessuale anche ai danni degli uomini: si stima che 3 milioni 754mila uomini le abbiano subite nel corso della loro vita (18,8%), 1 milione 274 mila negli ultimi tre anni (6,4%). Gli autori delle molestie a sfondo sessuale risultano in larga prevalenza uomini: lo sono per il 97% delle vittime donne e per l’85,4% delle vittime uomini.