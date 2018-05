"La presidente Rai Monica Maggioni indagata per abuso d'ufficio e peculato"

Monica Maggioni, presidente della Rai, è indagata dalla procura di Roma in relazione a fatti relativi a quando era direttore di Rai News. I reati ipotizzati sarebbero - secondo quanto riporta l’Ansa - abuso d’ufficio e peculato.

L’indagine riguarderebbe sia viaggi effettuati da Maggioni anche per presentare il suo libro sia affidamenti diretti e senza gara d’appalto di servizi per le piattaforme dei nuovi media da parte di Rai News.

I magistrati si sono mossi in seguito a un esposto presentato dal presidente dell’Associazione ‘Rai bene comune’ Riccardo Laganà nel quale si ipotizzavano una serie di presunti illeciti che sarebbero stati compiuti da Maggioni in un lasso di tempo che andrebbe dal 2013 al 2015.

Proprio a tal riguardo nell'autunno scorso la Guardia di Finanza aveva acquisito documenti nella sede Rai di viale Mazzini. “Stiamo fornendo tutta la documentazione richiesta che era, tra l’altro, già stata consegnata all’Autorità nazionale anticorruzione” avevano fatto sapere all'epoca dalla Rai.

I legali Rai: "Solo un fatto tecnico"

"Gli avvocati che seguono la vicenda per Rai comunicano che le indagini si sono concluse, che l'iscrizione è solo un fatto meramente tecnico e che, ragionevolmente, si arriverà in breve tempo al definitivo chiarimento sulla vicenda. Di più, su questa stessa vicenda ANAC ha svolto approfondite indagini che si sono concluse in data 7 marzo 2018 con un provvedimento di archiviazione". Lo spiega una nota della stessa Rai sul caso Maggioni.