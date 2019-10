Gira in città con il monopattino, prende una multa da mille euro

Il monopattino è uno dei mezzi che negli ultimi anni sta prendendo piede, soprattutto nelle grandi città e nell'ottica di una mobilità sostenibile. Ma bisogna fare attenzione e mettersi in regola anche se si circola con questo nuovo mezzo di trasporto, perché c'è sempre il rischio di incorrere in una sanzione economica, tutt'altro che sostenibile. L'esempio arriva da Torino, dove un ragazzo di 25 anni ha ricevuto una multa di mille euro, proprio mentre si trovava sul suo monopattino. Il giovane è stato fermato dai vigili urbani mentre percorreva la pista ciclabile di corso Principe Oddone, con gli agenti che lo hanno trovato sprovvisto di targa, libretto di circolazione e assicurazione.

Torino, multato in monopattino: quali sono le regole

Un salasso che certo il giovane non si aspettava e che è dovuto con esattezza, alla violazione degli articoli 97 e 193 del codice della strada, in base alle direttive della circolare della polizia municipale uscita appena pochi giorni fa. Il monopattino è un mezzo che viaggia anche oltre i 6 km all'ora pertanto va regolamentato come un ciclomotore con tanto di certificato di circolazione, targa e assicurazione.

E sarebbe anche obbligatorio il casco che il ragazzo, quando è stato fermato dai vigili, non indossava ma sul quale, almeno per ora, i civich hanno preferito chiudere un occhio. Inoltre, sebbene una circolare del Ministero autorizzi la circolazione dei monopattini sulle piste ciclabili, a Torino questo al momento non è permesso visto che la segnaletica dedicata non è ancora stata installata. Una sanzione, quella che è stata comminata ieri al giovane, che quindi non va d'accordo con la delibera dell'amministrazione torinese che dà il via all'utilizzo dei monopattini su ciclabili, nelle Zone 30 e nella Ztl centrale.