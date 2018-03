Aldo Moro, imbrattato il monumento in via Fani: scritta "BR" sulla lapide

Una scritta, con vernice rossa, che inneggia alle Brigate Rosse. E' stata nuovamente imbrattata la lapide commemorativa di Aldo Moro e la sua scorta in via Fani a Roma. Un mese fa la base di cemento era già stata sfregiata con una svastica disegnata a spray e la scritta “A morte le guardie”.

Intorno alle ore 2, i carabinieri della Stazione Roma Montemario di pattuglia in zona hanno notato l'atto vandalico sul marmo della stele in onore degli uomini di scorta dell'Onorevole Moro. Sono state scritte due lettere, una B e una R di colore rosso, probabilmente con vernice spray. Sono in corso i rilievi e le indagini a cura dei carabinieri.

La settimana scorsa si sono tenute le commemorazioni del quarantennale del sequestro di Aldo Moro e l’uccisione degli uomini della scorta.



Il commento e la foto postata su Facebook da Gero Grassi, ex parlamentare del Pd e componente della commissione d'inchiesta sull'uccisione di Aldo Moro.