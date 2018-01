Quasi 5mila casi di morbillo in Italia nel 2017: in un anno sono aumentati del 600%

Nel 2017 ci sono stati in Italia 4.991 casi di morbillo, con quattro decessi in totale, contro gli 862 del 2016. Da un anno all'altro il numero dei casi è aumentato di sei volte, come dimostrano i dati del ministero della Salute diffusi dall'Istituto superiore di Sanità. Nell'anno appena concluso l'Italia è stata il secondo Paese in Europa per numero di casi dopo la Romania.

Morbillo in Italia, nel 2017 quattro morti

Si sono registrate complicanze nel 35,8% dei casi e il range di pazienti varia da un giorno a 84 anni, con un età mediana di 27 anni. "Il 44% dei casi - si legge nel bollettino del ministero - ha portato al ricovero e in un ulteriore 22% ci si è rivolti al Pronto Soccorso".

Sono stati segnalati in tutto quattro decessi: una persona di 41 anni e tre bambini sotto i dieci anni (rispettivamente di 1, 6 e 9 anni). Nessuno di loro era vaccinato. In tutti e quattro i casi erano presenti patologie di base e la causa del decesso è stata l'insufficienza respiratoria.

La regione Lazio è quella che ha riportato il tasso di incidenza più elevato (28,8 casi su 100mila abitanti), seguita da Piemonte (14,3/100.000) e Abruzzo (13,1/100.000).

Morbillo in Europa, la situazione

Dal 1 Decembre 2016 al 30 Novembre 2017, sono stati segnalati, in 30 Paesi dell’EU/EEA, 14.393 casi di morbillo, di cui il 60% confermato in laboratorio. Tutti i Paesi membri, eccetto Latvia e Malta, hanno riportato casi nel periodo considerato. Il numero di casi segnalati è molto probabilmente sottostimato, soprattutto per la Romania, spiega il bollettino.