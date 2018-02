Vaccini, il ritorno del morbillo in Italia: "In un mese 164 casi e due vittime"

Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha reso noti i dati sulla recrudescenza del morbillo nel nostro Paese: "A gennaio 2018 si sono registrati in Italia 164 casi di morbillo e due morti, una persona di 41 anni e una di 38, per grave insufficienza respiratoria". Tra questi 164 casi, ha aggiunto, ci sono stati molti ricoveri per complicanze polmonari.

Il ministro Lorenzin attacca i No vax

"Purtroppo i dati non sono buoni. Questo ci fa capire come le battaglie per la sicurezza richiedono tempo", ha aggiunto il ministro della Salute. "Non fatevi abbindolare da questi personaggi che stanno cavalcando posizioni antiscientifiche - ha concluso -. La vaccinazione resta l'unica arma di difesa. Vaccinarsi è l'unica possibilità per stare bene. Bisogna vaccinare i bambini e mettere in sicurezza gli adulti che non si sono vaccinati quando erano piccoli".

Perché si può parlare di allarme morbillo

Nel 2017 il morbillo ha ucciso ben 35 persone in Europa, colpendo circa 21.315 persone, il 400% in più rispetto all'anno precedente (i casi erano stati soltanto 5.273, il minimo storico). L'allarme arriva da uno studio pubblicato dall'ufficio europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità, in cui vengono analizzate le situazioni dei 15 Paesi con le epidemie più consistenti. I primi tre in questa particolare classifica sono Romania, Italia e Ucraina. I casi di morbillo registrati in Romania sono stati 5.562, mentre in Italia si sono fermati a 5.006. Sono molteplici i fattori che hanno contribuito alla diffusione del morbillo. Secondo gli esperti, tra le principali cause troviamo il calo complessivo del tasso di copertura vaccinale, l'interruzione nelle forniture vaccinali e il malfunzionamento dei sistemi di sorveglianza delle malattie.