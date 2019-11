Sbanda e finisce contro un muro: mamma muore mentre porta la figlia a scuola

Una donna di 49 anni, Annemarie De Bellis di Monteaperta, è morta all'alba di sabato 16 novembre, in seguito ad un incidente stradale avvenuto intorno alle 5.30 in località Ponte Sambo di Taipana, in provincia di Udine. L'auto su cui viaggiava la 49enne sarebbe sbandata aa causa del mando stradale bagnato e finendo sul muro di un'abitazione. Per lei non c'è stato nulla da fare, mentre la figlia di 16 anni, che si trovava a bordo della vettura, è rimasta ferita.

Incidente in provincia di Udine: morta Annemarie De Bellis

Con ogni probabilità l'incidente è avvenuto a causa delle avverse condizioni meteorologiche: la zona è stata colpita nelle ultime ore da pioggia violenta. La donna, nata nel 1960, stava accompagnando la figlia a scuola quando ha perso autonomamente il controllo della sua auto, una Peugeot 205. L'auto si è schiantata sull'angolo di un'abitazione, dal lato del guidatore, non lasciando scampo alla donna. Sul posto sono intervenuti, oltre all'elicottero e all'ambulanza del 118, anche i carabinieri della sezione di Taipana e i vgili del fuoco per i rilievi e gli accertamenti del caso.