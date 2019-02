Addio ad Augusta, la mamma dell'agente Agostino: ha chiesto giustizia fino all'ultimo

E' morta a Palermo nella notte Augusta Schiera, la madre di Antonino Agostino, l'agente di polizia ucciso nell'agosto 1989 insieme con la giovane moglie, Ida Castelluccio e il figlio che teneva in grembo. La donna, insieme al marito, Vincenzo Agostino, che da allora non ha mai tagliato la barba, non si è mai fermata per la ricerca della verità. "Mio figlio ha sacrificato la sua giovane vita, quella della moglie e del figlio che la moglie teneva in grembo, per lo Stato. Finché avrò un filo di vita continuerò a lottare per avere giustizia", continuava a ripetere da anni 'mamma Augusta'. E così è stato.

Morta Augusta Schiera, la madre di Antonino Agostino

La vita di 'mamma Augusta', come era conosciuta, cambiò per sempre in quel giorno d'estate di trent'anni or sono. Era il 5 agosto, e doveva essere un giorno di festa, per la famiglia Agostino. Due uomini in moto gli uccisero il figlio e la nuora, incinta. Da lì in poi - per lei e suo marito Vincenzo - iniziarono i tormenti. Augusta Schiera, la mamma di Antonino, è morta questa mattina. Aveva 80 anni.

Omicidio Antonino Agostino: ignoti mandanti ed esecutori

I contorni di quell'omicidio non sono mai stati chiariti. Antonino "Nino" Agostino ufficialmente era solo un poliziotto addetto alla squadra Volanti del commissariato San Lorenzo, ma in realtà andava a caccia di latitanti, ricorda oggi su Repubblica Salvo Palazzolo. Il giorno stesso del delitto un collega dell’agente ucciso lo riferì subito all’allora capo della squadra mobile Arnaldo La Barbera, ma la macchina del depistaggio era già in azione. Le indagini presero la strada dei rancori di alcuni familiari di un'ex fidanzata di Nino. Un depistaggio, le indagini non portarono mai a nulla di concreto. Antonino Agostino stava indagando anche sul fallito attentato dell'Addaura. Attualmente i mandanti e gli esecutori del delitto sono ancora ignoti.

Mamma Augusta Schiera fino alla fine ha chiesto verità

Mamma Augusta Schiera fino alla fine ha chiesto verità: "Voglio sapere chi ha ucciso Nino e Ida", ha ripetuto fino all'ultimo. Vincenzo Agostino, il padre di Antonino, dal giorno del duplice omicidio non si è più tagliato la barba come forma di protesta contro l'occultamento della verità sulla morte del figlio e della nuora. La sua battaglia continua, da oggi senza la moglie Augusta.

Una immagine di Nino Agostino con la moglie Ida Castellucci il giorno del loro matrimonio. L'agente di polizia Antonino Agostino e la moglie Ida Castellucci, che era incinta sono stati assassinati il 5 agosto 1989 a Villagrazia di Carini, nel Palermitano. MIKE PALAZZOTTO/ARCHIVIO ANSA

Morte Augusta Schiera, il cordoglio del mondo politico

"Siamo vicini alla famiglia di Nino Agostino, il poliziotto ucciso a colpi di pistola il 5 agosto del 1989 a Palermo, insieme alla moglie Ida. Da quel momento i genitori di Nino, Augusta e Vincenzo, non hanno mai smesso di cercare la verità su quello che sembrò subito un delitto in pieno stile mafioso. Augusta ci lascia a 80 anni, con la stessa determinazione con la quale ha sempre lottato per fare luce su quel delitto, schierandosi al tempo stesso contro le mafie e la prevaricazione. Sono questi gli esempi di impegno che seguiamo ogni giorno anche noi parlamentari in Commissione Antimafia. Un abbraccio dunque alla famiglia Agostino". Così in una nota i parlamentari del MoVimento 5 Stelle in Commissione Antimafia.