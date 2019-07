Rimasta in auto sotto il sole rovente: morta bambina di 4 anni

E' morta la bambina di 4 anni che due giorni fa era rimasta sotto il sole cocente all'interno di un'auto per diverse ore. E' successo a Rovigno, sulla costa occidentale della penisola istriana, in Croazia. La bimba, apparsa subito in gravissime condizioni, era stata trasportata in ospedale: è morta ieri mattina nella Clinica ospedaliera di Fiume.

Morta bambina a Rovigno: era rimasta in auto sotto il sole

Secondo le prime informazioni, domenica 7 luglio la bambina era rimasta all'interno dell'automobile per alcune ore. Il papà della bambina - secondo una ricostruzione dei fatti riportata dal quotidiano Il Piccolo - era stato richiamato sul posto di lavoro e a quanto pare, "trovandosi in casa da solo con la piccola, aveva deciso di portarla con sé e poi di lasciarla in auto, pensando che si sarebbe sbrigato dell'incombenza in pochi minuti. Non è stato così, e - sempre a quanto risulta - si sarebbe dimenticato della bambina in auto".

Martedì il tragico epilogo. Ricoverata d'urgenza, la bambina di 4 anni è morta per i danni cerebrali causati dal troppo caldo nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale pediatrico di Fiume.