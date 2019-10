Dramma sul bus: 12enne muore mentre va a scuola

A causa di un'emorragia cerebrale, una ragazzina di 12 anni è morta nella mattina di oggi, giovedì 24 ottobre, all'ospedale San Carlo di Milano, dove era arrivata già in arresto cardiaco. La piccola, come conferma l'Areu-Azienda regionale per l'emergenza-urgenza, ha avuto un malore mentre si trovava sul bus che la stava portando a scuola.

Milano, malore sul bus: muore a 12 anni

L'autista ha chiamato i soccorsi, intervenuti con un'ambulanza e un'automedica. La piccola è stata subito intubata e trasportata al San Carlo, l'ospedale più vicino.

"Questa mattina - riferisce l'azienda socio sanitaria territoriale in una nota - alle 8.32 è giunta al Pronto soccorso dell'ospedale San Carlo V.A, 12 anni. La paziente, condotta dall'ambulanza in codice rosso, è arrivata già intubata e con manovre di rianimazione in corso che sono proseguite in Pronto soccorso".

Milano, 12enne morta sul bus: fatale un'emorragia cerebrale

L'esecuzione della Tac, eseguita durante una fugace ripresa del ritmo" cardiaco, "ha evidenziato emorragia cerebrale. Al rientro in sala codici rossi la paziente ha avuto un successivo arresto e alle 9.34 il medico ha constatato il decesso". La direzione aziendale ha attivato immediatamente il supporto psicologico per i genitori e l'intervento di un mediatore linguistico culturale, poiché la famiglia ha origini egiziane. "Siamo vicini al dolore dei genitori per la grave perdita che ha commosso tutti gli operatori del Pronto soccorso", dichiarato il direttore generale dell'Asst, Matteo Stocco.