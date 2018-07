Si schianta contro il guardrail mentre va a lavoro: Cinzia muore a 40 anni

Non ce l'ha fatta Cinzia Verna, una mamma 40enne di Vasto, in provincia di Chieti, che martedì 3 luglio è andata a schiantarsi contro un guardail che si è conficcato in parte nell'abitacolo della vettura. Il pauroso incidente si è verificato poco prima delle 23,00 lungo la statale 16. La donna a bordo della sua Fiat Panda era diretta per il suo turno di lavoro presso la Sevel di Atessa quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo e non ha potuto evitare lo schianto.

Prontamente soccorsa dai sanitari del 118 ha cessato di vivere nel corso della notte presso l'Ospedale di Chieti dove era stata ricoverata per le gravi ferite riportate.

Come riporta anche ChietiToday, da tempo la 40enne aveva scelto di lavorare nelle ore notturne, per potersi dedicare durante il giorno ai due figli.

La donna faceva parte del direttivo sindacale Fim Cisl della Sevel e i colleghi la ricordano con grande affetto:

"La notizia della scomparsa di Cinzia Verna è un dolore enorme. Direttivo sindacale, sempre pronta a dare una mano in tante campagne elettorali, mamma di due bambini".

In tanti, sui social network, hanno condiviso un pensiero per ricordare la giovane Cinzia, descritta come una donna generosa e sempre pronta ad aiutare gli altri.

Al momento, non è ancora chiaro perché la Fiat Panda di cui Cinzia era alla guida si sia schiantata contro il guardrail.