Addio a 'nonna Miglia', la donna più anziana d'Italia: "Non ha mai preso farmaci"

Si è spenta nella notte a 112 anni Erminia Bianchini Defilippi la donna più longeva d’Italia e tra le più anziane d’Europa. Nata a Bra, in provincia di Cuneo, nel 1908, ‘nonna Miglia’ viveva da qualche anno con la figlia, nella frazione Ricca di Diano d’Alba.

Adottata da piccola da una famiglia di agricoltori, la donna ha vissuto i drammi della Prima e della Seconda guerra mondiale, è stata testimone del succedersi dei Papi ed è sopravvissuta a ben due pandemie. Nei momenti di svago dal lavoro nei campi amava andare a ballare valzer e mazurche.

Si sposò con un coetaneo, Luigi Fazio, da cui ebbe 4 figli a cui seguirono 8 nipoti e 7 pronipoti. Dopo la morte del marito, nel 2003, volle continuare a vivere da sola per essere indipendente. Solo nel 2015, raccontano i quotidiani locali, si spostò a casa della figlia per essere assistita.

Il segreto della sua longevità? Di sicuro non i farmaci. "Non ne ha mai presi, solo qualcosa per la digestione", raccontava poco più di un anno fa, a TgCom24, la figlia Ninfa. Per tenersi in forma, Erminia aveva rivelato di mangiare ogni giorno un uovo alla coque con un po’ di sale e una camomilla. Un ruolo fondamentale per ‘nonna Miglia’ lo avevano i gatti di cui si prendeva cura con amore. Lo scorso 23 aprile la donna aveva festeggiato il compleanno spegnendo 112 candeline. Se n’è andata la notte scorsa circondata dall’affetto dei suoi cari. "Abbiamo perso la nonna di Italia" ha detto il vicesindaco del piccolo Comune delle Langhe.

