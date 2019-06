Sbanda e si schianta contro un camion: morta giovane barista

Avrebbe compiuto 21 anni tra qualche mese Doriana Maria Serbu, la barista ventenne che ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla Strada Provinciale 2, tra Roccafranca e Orzinuovi, in provincia di Brescia. Originaria di Sibiu, Transilvania, da tempo abitava in provincia: viveva e lavorava a Rudiano, al bar Cafè del Mar dove tutti la ricordano con affetto.

Incidente a Orzinuovi (Brescia): la dinamica

Secondo una prima ricostruzione, la giovane viaggiava verso Orzinuovi, a bordo della sua Daewoo Matiz, quando improvvisamente ha sbandato, ha perso il controllo dell’auto ed è finita sulla corsia opposta di marcia, proprio quando sopraggiungeva un Tir Scania guidato da un giovane lituano. Sembra che la ragazza abbia fatto il possibile per rientrare in corsia, e allo stesso tempo anche il camionista ha sterzato a tutta sulla sua destra, finendo per sfondare il guardrail e con le ruote nel fosso che costeggia la strada. Niente da fare: impatto inevitabile, e violentissimo. Della piccola Matiz rimane solo un groviglio informe di lamiere. La ragazza è morta sul colpo.

Sul posto sono arrivate l'automedica e l'ambulanza della Croce Verde: medici e operatori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale. Lunghe code e traffico in tilt: Carabinieri e Polizia Locale si sono occupati della viabilità. Una tragedia che spezza il cuore di amici e parenti, di tutti quelli che la conoscevano. La salma riposa in ospedale, a disposizione della magistratura. Ancora non si esclude l’ipotesi dell’autopsia.