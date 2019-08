Federica De Biasi è morta: lottava contro la leucemia

Dopo aver vinto tante battaglie sul rettangolo di gioco, purtroppo la pallavolista Federica De Biasi ha perso quella più importante, contro un male difficile da sconfiggere. La scorsa notte la giocatrice, prima della squadra di Fratte, poi nel Volley Loreggia, si è spenta a causa della leucemia contro cui combatteva da circa cinque anni. “Chicca” come la chiamavano gli amici, viveva a Santa Giustina in Colle, in provincia di Padova e lascia oltre ai genitori Maria Rosa e Gastone, le tre sorelle Valeria, Greta e Aurora.

A dare la triste notizie con un annuncio sul proprio sito ufficiale è stata la Loreggia Volley, che ha postato una foto delle giocatrici ed un messaggio di cordoglio per ricordare Federica: '' È con grande dolore che annunciamo la morte di Federica De Biasi. Federica ha giocato col Volley Loreggia come palleggiatrice della prima squadra negli anni dal 2009-2010 al 2015-2017. Lascia in tutti noi un grande vuoto e un grande dispiacere per questa morte prematura. Ciao Federica, riposa in pace''. L'ex giocatrice, di 32 anni, avrebbe spento le sue 33 candeline il prossimo 24 agosto.