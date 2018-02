Incidente frontale tra due auto: muore una giovane mamma

Una mamma di 34 anni, Francesca Masiero, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella mattina di martedì 27 febbraio sulla strada statale 16 a Due Carrare, in provincia di Padova. Lo scontro frontale tra l'auto della vittima e un'altra vettura è avvenuto all'altezza del Cineplex. Anche un terzo veicolo sarebbe rimasto coinvolto nell'incidente.

L’incidente

I pompieri intervenuti da Abano hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i sanitari del Suem hanno assistito la bambina di cinque anni, che è stata stabilizzata e portata in ospedale con l'elicottero. Il personale medico ha dovuto dichiarare la morte della mamma 34 enne, Francesca Masiero, residente a Due Carrare, che viaggiava a bordo di una Toyota Aygo. Ferito il conducente di una Fiat Punto portato pure lui in ospedale, illesa una trentenne rodigina che era a bordo di una Opel Corsa. I carabinieri hanno deviato la viabilità per consentire i soccorsi ed effettuato i rilievi dell’incidente per ricostruire la dinamica del sinistro.

Il marito

Secondo alcuni testimoni la donna avrebbe accompagnato il marito al lavoro poco distante dal luogo dell'incidente e poi si sarebbe immessa di nuovo sulla statale prima del terribile schianto. L'uomo si sarebbe subito accorto del coinvolgimento della moglie e della figlia nel pauroso schianto e sarebbe stato colto da malore.

