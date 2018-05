Si ribalta in auto, ragazza muore sotto gli occhi del marito

Una ragazza di 22 anni, Giada Uggenti, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto oggi, mercoledì 16 maggio, sulla strada provinciale che collega Ostuni a Torre Pozzelle. La giovane si trovava alla guida di una Fiat Panda, quando ha perso il controllo e si è ribaltata nelle campagna circostanti. Purtroppo, dietro di lei viaggiava il marito, che ha assistito alla terribile scena senza poter fare nulla per salvare la sua amata. Il giovane è stato portato in ospedale sotto shock.

A nulla è servito l’intervento del personale del 118 per strappare la donna alla morte, le ferite riportate in seguito all’urto erano troppo gravi. La salma è stata portata nella camera mortuaria dell’ospedale di Ostuni a disposizione della magistratura. Sul luogo dell’incidente si è recata la polizia che si è occupata dei rilievi e della viabilità.

