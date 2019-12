Schianto in auto mentre va a messa: muore a 24 anni, ferito il padre

Una ragazza di 24 anni, Ilaria Lai, di Fontana Liri, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto la notte di Natale lungo la regionale 'Valle dei Liri' in territorio di Arce, in provincia di Frosinone.

Incidente ad Arce (Frosinone): morta Ilaria Lai

Al momento dell'incidente Ilaria si trovava a bordo della sua Lancia Y10 insieme al padre Maurizio, i due stavano andando nella chiesa di Sant'Eleuterio per assistere alla funzione religiosa del Santo Natale: il fratello maggiore di Ilaria è uno stimato seminarista che sta per prendere i voti. La loro vettura, in fase di svolta, è stata invece travolta da un'Alfa Giulietta condotta da un trentenne di Monte San Giovanni Campano. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo alla volontaria della Protezione Civile da poco laureatasi all'Università di Cassino. Inutile ogni soccorso da parte del personale dell'Ares 118.

Incidente ad Arce (Frosinone): ferito il padre di Ilaria

Il padre rimasto ferito è stato invece trasportato al 'Santissima Trinità' di Sora unitamente al conducente della vettura investitrice. L'esatta dinamica dell'incidente è ora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri della Compagnia di Sora. Il magistrato di turno presso la Procura di Cassino ha disposto che venga effettuata l'autopsia e per questo Ilaria Lai è stata trasferita presso l'obitorio del 'Santa Scolastica' di Cassino.