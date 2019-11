Si sveglia e trova la sorella 18enne morta appesa al cancello di casa

Rientrava a casa da serata in discoteca e per non svegliare la sorella ha scavalcato la recinzione di casa rimanendo impigliata al collo con il maglioncino. È morta così impiccata al cancello di casa una 18enne di Loranzé, piccola cittadina in provincia di Torino. Almeno secondo la prima ricostruzione della tragedia fatta dai Carabinieri di Ivrea.

Diciottenne muore impiccata al cancello di casa

A fare il tragico ritrovamento è stata la sorella al mattino. I militari dell'Arma sono stati chiamati dagli stessi familiari, intervenuti insieme ai sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane.

Sul luogo dell'accaduto è arrivato anche il medico legale richiesto dagli stessi militari per non escludere alcuna ipotesi.