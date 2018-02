E' morta Irina Sanpiter: interpretò Magda, la moglie di Furio in Bianco Rosso e Verdone

Si è spenta oggi a Roma Irina Sanpiter, l'attrice russa nota al grande pubblico per aver interpretato il personaggio di Magda nel film "Bianco, Rosso e Verdone". Morta all'età di 60 anni, da otto mesi era ricoverata all'Umberto I.

Nata a Mosca nel 1957, dalla carriera teatrale era passata a quella cinematografica proprio grazie al film di Carlo Verdone del 1981, in cui interpretava la moglie esasperata del logorroico Furio Zòccano, avvocato romano residente a Torino. La sua frase più ricorrente era "non ce la faccio più".

L'anno successivo recita la parte di Amalia in Lacrime napulitane di Ciro Ippolito. Si è ritirata poco dopo dal cinema a causa della scoperta di un linfoma che l'aveva indebolita molto e la costringeva a trasfusioni quotidiane. Attiva in seguito come cantante, si è ritirata all'inizio degli anni novanta, dopo il matrimonio nel 1984 con Toni Evangelisti, diventando un'organizzatrice di concerti rock.

Il post di Verdone su Facebook

