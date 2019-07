Lutto per il giornalista Alessandro Bonan: la mamma muore investita da un Suv

Giovanna Capecchi, madre del giornalista e conduttore televisivo Alessandro Bonan, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto domenica scorsa a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca. Intorno alle 17.30 la donna è stata travolta da un Suv mentre stava attraversando la strada. Nonostante i soccorsi, le sue condizioni sono apparse immediatamente molto gravi.

La donna è deceduta dopo l'arrivo dei soccorsi, aveva 86 anni. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Nel frattempo il figlio Alessandro Bonan ha voluto condividere sui social una vecchia foto della mamma, un modo per ricordarla e per ringraziare chi in questi giorni di lutto gli ha voluto dedicare un pensiero: ''Volevo ricordarla così. Un grazie di cuore a chi ha avuto un bel pensiero per me''.

Ecco il post condiviso sul suo profilo Twitter: