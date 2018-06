Travolta in bici da un camion: donna muore in ospedale

Una donna italiana di 50 anni, Piera Cortassa, è morta dopo essere stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Cto di Torino in condizioni disperate dopo un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 1 giugno 2018, in via del Porto angolo via Racconigi a Carmagnola, non distante dalla sua abitazione.

Secondo la ricostruzione, la 50enne viaggiava su una bicicletta quando è stata travolta da un camion francese che trasportava generi alimentari ed era diretto ad Alba (Cuneo). Il conducente si è immediatamente fermato per prestare soccorso alla donna.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari, anche gli agenti della polizia locale, che indagano sull'accaduto, e i carabinieri per regolare la viabilità rimasta congestionata a lungo. La vittima è andata in arresto cardiaco ma i medici sono riusciti a mantenerla in vita fino all'arrivo in ospedale dove è morta poco dopo.