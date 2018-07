Sperlonga, tredicenne muore in piscina. I prof senza parole: "Era sensibile e curiosa"

E' morta in ospedale la ragazzina di 13 anni vittima di un incidente nella piscina di un hotel di Sperlonga. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la giovane studentessa stava facendo il bagno quando è stata risucchiata da una delle bocchette di aspirazione della piscina. Una morte tragica e inaspettata che ha lasciato annichilite le comunità di Frosinone e Supino, racconta Angela Nicoletti su FrosinoneToday.

"Un dolore troppo grande"

Nel capoluogo ciociaro Sara Francesca frequentava la seconda media. "Era una studentessa modello, precisa, educata, generosa" racconta Gianni Guglielmi, dirigente scolastico dell'istituto di via Marittima. "Non ci sono parole per descrivere un dolore così grande, una tragedia di queste proporzioni".

I professori la descrivono come "una studentessa modello, attenta, sensibile ma anche curiosa, sempre pronta ad apprendere e a mettersi in gioco con il sorriso e la gioia del fare. La scuola Campo Coni oggi diventa più povera perché più poveri saremo tutti noi senza la sua energia, la sua disponibilità e la sua gentilezza e senza tutte le lezioni che silenziosamente era lei ad insegnare a noi e ai suoi compagni".

I sogni da ballerina spezzati a tredici anni

Sara Francesca era una ballerina modello e frequentava con profitto l'Officina della Danza a Frosinone. Lascia i genitori e la sua sorellina di pochi anni.

La dinamica

La tragedia poco dopo le 17 di ieri, nella piscina del 'Grand Hotel Virgilio'. Stando alle prime ricostruzioni la tredicenne è stata risucchiata da una delle bocchette di aspirazione della piscina. Un turista americano si è accorto delle difficoltà della ragazzina e l'ha tirata via, ma la giovane aveva già bevuto moltissima acqua. La ragazza è stata rianimata e trasportata in eliambulanza all'ospedale Gemelli, dove è morta poco dopo le 4 di notte.

Il sequestro della piscina

Per ora comunque non è possibile neppure escludere nessuna ipotesi. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Sperlonga e Terracina. L'autopsia potrà dire qualcosa in più su quello che è successo in quei momenti, se la ragazzina sia stata colta da un malore. I carabinieri - racconta ancora FrosinoneToday - hanno sequestrato la piscina che sarà ora sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. Due anni fa il 'Grand Hotel Virgilio' era stato sequestrato sempre dai carabinieri per 'carenze strutturali'.