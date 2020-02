E' morta Simona Viceconte: si è suicidata come sua sorella Maura

Due sorelle, lo stesso tragico destino. Simona Viceconte, 45 anni, si è suicidata con le stesse modalità della sorella Maura Viceconte, campionessa italiana di maratona trovata senza vita poco più di un anno fa, il 10 febbraio 2019. Entrambe morte senza lasciare un biglietto per spiegare il gesto estremo.

Morta Simona Viceconte, si è tolta la vita come sua sorella Maura

Simona Viceconte, madre di due bambini, si sarebbe messa un foulard attorno al collo poi legato alla ringhiera delle scale del palazzo dove abitava, nel quartiere di Colleatterrato a Teramo, dove si era trasferita dalla Val di Susa. A trovarla, ieri, sarebbe stata una vicina di casa. La Procura ha disposto un'autopsia, mentre le indagini sono affidate ai carabinieri.

Un anno fa Maura Viceconte si era impiccata ad un albero del giardino della sua abitazione a Chiusa di San Michele, in provincia di Torino. Aveva superato una lunga battaglia contro il tumore al seno. Maura Viceconte è stata bronzo europeo in maratona a Budapest 1998, olimpica a Sydney 2000, ex primatista italiana della specialità e tuttora dei 10mila metri in pista. Aveva 51 anni quando decise di porre fine alla sua vita. Ieri, un anno dopo, anche la sorella Simona si è tolta la vita. Un dramma nel dramma.