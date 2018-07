Sofia non ce l'ha fatta: aveva raccontato il suo calvario

La lotta contro il cancro, la condivisione del suo percorso sui social network, la voglia di positività malgrado tutto. Sofia Calliope Zilio, 26enne di Cadoneghe (Padova), non ce l'ha fatta. La ragazza è morta ieri. A 15 anni era stata colpita da un osteosarcoma, una grave malattia che l'ha perseguitata sin da giovane. Un anno fa la ricomparsa del cancro, stavolta al polmone. Il giovedì sera tutti i suoi followers si sintonizzavano sul suo blog per seguire passo dopo passo il suo diario su quella terribile malattia.

Quando era bambina Sofia sognava di fare la ballerina, fino a quando è sopraggiunta la prima neoplasia all’osso di una gamba. Nella clinica oncomatologica pediatrica si era appassionata al canto grazie alle volontarie dell’associazione Team for Children, scrive PadovaOggi. Quando la malattia l’ha nuovamente aggredita lei ha scelto di raccontare il suo calvario su un blog, chiamandolo col suo nome.

“Ho deciso di iniziare a scrivere questa pagina dopo essermi riaccaduta una triste situazione a livello di salute, ho ricercato nel web un sostegno pratico e veloce da parte di qualche altro utente ma ciò non è accaduto”, scriveva. Negli ultimi sei mesi in tantissimi hanno seguito giorno dopo giorno il diario di Sofia, tifando per lei durante le fasi della cura. E in migliaia hanno voluto lasciare un ricordo quando sulla pagina di Team For Children è stato messo l’annuncio della morte: “Ciao Sofia, hai cantato per aiutare i bambini ammalati ma purtroppo nessuno ha potuto aiutare te.Continua a cantare ora che sei libera 💛...”.

I funerali della ragazza si terranno giovedì 2 agosto alle 9.30 alla chiesa di Pontevigodarzere dove verranno raccolti fondi per la Fondazione del Madagascar dove la giovane ha lasciato il cuore. Per chi volesse dare un ultimo saluto a Sofia, la salma sarà accolta alla Casa Funeraria Brogio di Cadoneghe.