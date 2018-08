Incidente tremendo, muore una giovane mamma: feriti il marito e quattro figlioletti

Le comunità di Sciacca e Caltabellotta, in provincia di Agrigento, sono sotto shock dopo il tremendo incidente stradale avvenuto sabato 25 agosto, in cui è morta Vita Gatto, una mamma 30enne di quattro figli . Ad estrarre il corpo dalle lamiere, sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. La donna, sarebbe morta sul colpo.

Vita Gatto viaggiava con il marito ed i suoi figli a bordo di una Lancia Lybra, poi lo schianto. Il marito è stato trasferito in elisoccorso, i figlioletti sono tenuti sotto stretta osservazione. In tutto i feriti per questo incidente sono cinque. Secondo i testimoni l'impatto, che ha coinvolto tre auto, è stato violentissimo. L'incidente è avvenuto nei pressi del ponte Verdura. I modelli delle altre due auto coinvolte sono una Citroen C4 ed una Fiat Panda.

Morta giovane mamma

La 30enne originaria di Sciacca, si era da poco trasferita a Caltabellotta. Una mamma esemplare, questo dicono di Vita Gatto, ed una moglie modello. La passione per la cucina e l’amore incondizionato verso i suoi bimbi. Sul posto, ieri, oltre alle forze dell’ordine anche il sostituto procuratore Michele Marrone.