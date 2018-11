Marianna Pepe, la morte è un mistero: ci sono due indagati

Due persone sono finite sul registro degli indagati in relazione alla morte di Marianna Pepe, ex campionessa di tiro a segno di 39 anni, caporalmaggiore dell'Esercito Italiano, trovata morta nel letto della sua abitazione di Muggia, in provincia di Trieste, nella notte tra mercoledì 7 e giovedì novembre 8 novembre. Secondo le prime informazioni riportate dall'Ansa, la notte prima del decesso la donna sarebbe stata picchiata violentemente dall'ex compagno, per poi chiedere ospitalità ad un suo amico per lei e per il figlio di cinque anni. Soltanto l'autopsia, prevista per martedì, potrà chiarire le cause del decesso, ma una prima ipotesi parla di un mix tra alcol e psicofarmaci.

A rivelare questo particolare è il Piccolo di Trieste: i primi esami avrebbero portato alla luce l'assunzione contemporanea di farmaci e alcolici. In attesa di accertare le ragioni esatte della morte attraverso l'esame autoptico, la polizia ha raccolto le testimonianze di parenti e amici.

Marianna Pepe, 39 anni, era caporalmaggiore dell'Esercito di stanza a Trieste, ed è stata campionessa italiana di tiro a segno in cinque occasioni, tra il 2000 e il 2004, nella specialità della carabina tre posizioni, in cui aveva conquistato anche un ottavo posto agli Europei 2008. Era ancora attiva nel mondo sportivo con l'Unione italiana tiro a segno.

Mamma di un bimbo di 5 anni, aveva di recente interrotto una difficile relazione con un uomo, che non si era rassegnato alla fine della loro storia. Proprio le presunte violenze dell'ex compagno avrebbero spinto Marianna a rivolgersi al Gruppo di operatrici antiviolenza e progetti (Goap) per chiedere aiuto. Il 4 novembre scorso Marianna Pepe aveva sfilato in divisa in occasione delle celebrazioni per il centenario della fine della prima guerra mondiale.