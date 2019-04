Il killer ha chiamato i carabinieri e ha sparato: il maresciallo Di Gennaro stava per sposarsi

Con un cenno Giuseppe Papantuono ha richiamato l’attenzione della pattuglia dei carabinieri che stava passando in quel momento per la piazza centrale di Cagnano Verano. Poi, non appena il maresciallo Vincenzo Di Gennaro ha abbassato il finestrino, ha estratto una pistola e ha sparato.

Uno, due, tre colpi a bruciapelo, fino a scaricare il caricatore, uccidendo il maresciallo maggiore e ferendo gravemente l’altro militare che era alla guida, Pasquale Casertano.

Questa la ricostruzione di quanto accaduto ieri mattina in provincia di Foggia. ""È stato ucciso volutamente un carabiniere durante il turno di servizio -spiega il procuratore capo Ludovico Vaccaro- Un episodio ancora più grave perché privo di motivazioni. Non c’è un movente, un gesto del tutto inaspettato è gravissimo".

Come ricostruisce FoggiaToday Giuseppe Papantuono è stato sottoposto a fermo per i reati di omicidio aggravato, tentato omicidio aggravato, detenzione e porto di arma clandestina. Ascoltato dalla pm Eliana Ramundo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Papantuono, già noto alle forze dell’ordine, non sarebbe legato alla criminalità organizzata garganica.

Nel frattempo continua il via vai di persone a San Severo dove vive la famiglia di Vincenzo Di Gennaro. In tanti si sono stratti attorno al padre e Stefania Gualano, la compagna del maresciallo maggiore, con il quale sarebbe presto convolata a nozze. "Era un bravissimo ragazzo, sorrideva sempre alla vita. Anche nei momenti difficili, lui andava sempre avanti. La vita continua, diceva, bisogna lottare e andare avanti”.

A Foggia per stringere in un abbraccio i familiari del maresciallo Vincenzo Di Gennaro, ucciso questa mattina a Cagnano Varano. Un servitore dello Stato colto di sorpresa e caduto in servizio, nel pieno esercizio delle sue funzioni. pic.twitter.com/dJOQF8Z7zy — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) 13 aprile 2019

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Parole che oggi rappresentano il suo lascito più grande per lei e i suoi familiari.

Migliaia di carabinieri anche oggi sono nelle strade. Ne manca uno, Vincenzo. Al suo posto c'è il vostro affetto. Grazie per tutte le manifestazioni di cordoglio e di vicinanza che continuiamo a ricevere. Sono il miglior lievito per andare avanti e saranno sempre la nostra forza. pic.twitter.com/4oDuBkDJ9F — Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) 14 aprile 2019