Asia ed Eleonora morte a Corinaldo: il duro ritorno sui banchi nella scuola del doppio lutto

"Asia era una ragazza aperta alla vita", dice Daniele Sordoni, dirigente scolastico del liceo scientifico Enrico Medi di Senigallia (Ancona). Tra i suoi 1300 studenti, tanti erano lì la sera della tragedia, alla Lanterna Azzurra, la discoteca di Corinaldo dove la notte tra il 7 e l’8 dicembre, sei persone hanno perso la vita. Cinque erano giovani studenti. Per il liceo Enrico Medi è un doppio lutto. "La nostra scuola - dice Sordoni - non piange solo la scomparsa della quattordicenne Asia Nasoni, ma anche della mamma eroina (Eleonora Girolimini, ndr) che ha dato la vita per salvare la figlia di 11 anni. Era infatti la sorella di una prof della scuola".

Le responsabilità che gli inquirenti dovranno chiarire sono diverse. Dal ragazzo che avrebbe provocato il panico nel locale dopo aver spruzzato lo spray al peperoncino alle presunte responsabilità degli organizzatori nella gestione della serata. Il dottor Sordoni parla del ruolo sociale della scuola che deve essere sostenuta da un lavoro di squadra. Una sinergia tra scuola e famiglia per "ricostruire" i ragazzi, non un'esigenza ma un’emergenza educativa che deve essere affrontata.

Per gli studenti degli istituti e dei licei dove studiavano le giovanissime vittime morte nella discoteca "Lanterna azzurra" quello di oggi è un triste ritorno sui banchi dopo il fine settimana di terrore a Corinaldo (Ancona) e di dolore per la morte dei compagni. Gli istituti scolastici frequentati dai ragazzi e dalle ragazze morte nel club, dove erano andati per lo show del trapper Sfera Ebbasta, si sono stretti fin dall'inizio intorno alle famiglie delle vittime.