Sequestra l'ex fidanzata, la uccide e si toglie la vita

Prima ha ucciso l'ex fidanzata con un colpo di pistola, poi ha rivolto l'arma verso se stesso. All'alba di questa mattina sono stati trovati a San Miniato, in provincia di Pisa, i corpi senza vita di due giovani, Federico Zini di 25 anni e l'ex fidanzata Elisa Amato di 29. L'omicidio sarebbe avvenuto in un'abitazione a Prato intorno alle 5,30, ora in cui i vicini di casa hanno sentito degli spari e hanno allertato i carabinieri. Poi il venticinquenne è salito in auto, portando con se anche il corpo della ragazza, e avrebbe raggiunto San Miniato, cittadina dove risiedeva, per suicidarsi.

L'allarme sarebbe arrivato da alcuni cittadini di Prato che, intorno alle 3 di notte, avrebbero sentito i due litigare in mezzo alla strada. Qualcuno avrebbe detto di aver sentito anche di colpi d'arma da fuoco, prima di vedere un'auto fuggire a forte velocità.

La ricostruzione

I due sarebbero saliti sull'auto del padre di lei. Poi sarebbe nata una lite al culmine della quale il giovane avrebbe sparato alla donna, per poi togliersi la vita. Non è chiaro dove l'uomo abbia sparato alla 29enne uccidendola. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di San Miniato, avvertiti questa mattina da un passante che aveva notato l’auto. Insieme a loro anche il nucleo investigativo dei Carabinieri del comando provinciale.

