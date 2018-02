Influenza, 115 decessi da settembre ad oggi: 11 sono bambini

Sono 115 le persone decedute a causa dell'influenza da settembre ad oggi, tra questi ci sono 11 bambini di età inferiore ai 14 anni e due donne in gravidanza. Sono i dati resi noti sul bollettino settimanale Flunews, a cura dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), che aggiunge: in tutto i casi gravi che hanno richiesto il ricovero in terapia intensiva sono stati 588. Nell'ultima settimana, sono stati segnalati 12 casi gravi e un decesso. Tutti casi che si sarebbero potuti evitare con la vaccinazione, secondo gli esperti dell'Iss, perché seppure il vaccino non sempre evita l'influenza, ne previene le forme più severe.

Decessi per influenza: il riepilogo