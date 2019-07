Fulmini e trombe d'aria: il maltempo fa tre morti

Sono tre le vittime dell'ondata di maltempo che si è abbattuta nelle ultime ore sulla penisola. A Fiumicino una giovane donna è morta questa notte mentre si trovava a bordo di una macchina in via Coccia di Morto nella zona di Focene, adiacente all'aeroporto di Fiumicino a causa di una tromba d'aria. La donna probabilmente era nell'auto che è stata scaraventata via dalle raffiche di vento. La strada al momento sarebbe interrotta.

A Roma nella notte un violento temporale si è abbattuto sulla città causando danni e allagamenti. 130 gli interventi dei vigili del fuoco. Chiuse per l'acqua le stazioni della linea A della metropolitana di Roma Repubblica e Cipro. In zona Battistini, in via Andrea Verga, è crollato il muro di contenimento di un palazzo, i seminterrati si sono allagati e i vigili del fuoco hanno fatto evacuare gli abitanti.

Bolzano, atleta muore colpito da un fulmine

Un'altra tragedia è avvenuta vicino Bolzano dove nella serata di ieri un'atleta norvegese ha perso la vita dopo essere stata colpita da un fulmine mentre correva per la Suedtirol Ultra Skyrace. La donna si trovava nei pressi del lago di San Pancrazio, a 2.100 metri di quota, sulle montagne tra la val Sarentino e la val Passiria.

Sul posto sono accorsi l'elicottero Pelikan 1 e il soccorso alpino. La vittima è stata trasportata d'urgenza in ospedale, ma le conseguenze dell'incidente erano troppo gravi: la donna non ce l'ha fatta.

La terza vittima ad Arezzo dove il corpo di un uomo di 75 anni, disperso da ieri pomeriggio, è stato trovato morto nella frazione di Olmo.

Duomo di Verona, durante la messa crolla una parte del tetto

E sempre ieri una porzione del tetto del Duomo di Verona è crollata mentre sulla città scaligera era in corso un forte temporale. L'episodio si è verificato intorno alle ore 19, proprio durante la celebrazione della messa: "Abbiamo sentito un gran boato - ha raccontato il sacerdote che stava officiando la funzione - poi mi sono subito messo all'opera e ho chiamato i vigili del fuoco".

Fortunatamente nessuno dei fedeli presenti all'interno della chiesa è rimasto ferito, essendo il luogo del crollo collocato in una zona vicino alla cappella della Madonna, alla destra dell'altare maggiore. La pioggia abbondante caduta sulla città ha probabilmente causato il crollo di alcuni travetti e quindi di un vecchio solaio in legno.

Danni e allagamenti anche ad Arezzo

Danni e allagamenti anche in Toscana e in particolare ad Arezzo. In Valdichiana i chicci grandi come pugni hanno fatto anche danni all'agricoltura, ma poi i disagi con il passare delle ore sono aumentati, determinando una vera situazione d'emergenza

Molte strade sono state chiuse, come nella zona di San Zeno, alle Ristradelle e lungo la 71. Allagata completamente via Fiorentina, ma anche Via Romana. A Rigutino si è forse registrato lo scenario più drammatico, con intere strade compeltamente allagate, dove non è stato possibile distinguere la parte asfaltata dai campi. La pizzeria i 4 Gatti lungo la statale e le case adiacenti hanno avuto due metri di acqua.