Finiscono nel lago con l'auto: morti marito e moglie

Tragedia a Canzolino, in provincia di Trento, dove una coppia di anziani è finita nel lago con l'auto. I due sono morti affogati, intrappolati nell'auto a cinque metri di profondità. I corpi sono stati trovati dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco permanenti di Trento, dopo una corsa contro il tempo rivelatasi purtroppo inutile. Insieme ai due anziani è stato trovato senza vita anche il loro cane.

Inutili, purtroppo, anche i tentativi di salvataggio da parte dei presenti: due ragazzi si sarebbero tuffati nel lago dopo aver visto l'auto cadere nel piccolo specchio d'acqua, e qualcuno avrebbe anche preso una barchetta a remi ormeggiata sulla riva per raggiungere il punto in cui l'auto si era inabissata. Ma ormai era troppo tardi.

Finiscono con l'auto nel lago: due morti a Canzolino, in Valsugana (Trento)

La causa della tragedia sarebbe stata, secondo le prime ricostruzioni riportate da TrentoToday, una manovra sbagliata nell'uscita dal parcheggio del lago, in un punto in cui il guard rail che corre lungo la riva si interrompe. L'uomo alla guida avrebbe inserito per errore la prima marcia, anziché la retro, partendo quindi bruscamente verso il lago anziché verso la strada. In pochi minuti il dramma si è consumato sotto gli occhi dei presenti. Subito sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono arrivate ambulanze del 118, mezzi dei Vigili del Fuoco volontari di Pergine e gli agenti della Polizia Locale della Valsugana. E' stato allertato anche l'elisoccorso con la speranza di una possibile rianimazione dei due.

Tragedia oggi a Canzolino: morti marito e moglie di Pergine

Le speranze di trovare vivi gli occupanti dell'auto si sono spente poco dopo: i sommozzatori hanno trovato i corpi intrappolati nell'abitacolo. Si è cercato in seguito di ricostruire l'identità dei due: i sub hanno cercato nell'auto zaini o valigie, per capire se si trattasse di turisti o residenti. Nel giro di poche ore si è capito che i due anziani erano di Pergine. La cittadina è in lutto.