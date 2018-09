Auto e moto si scontrano al semaforo: morti due ragazzi di 22 e 25 anni

Due giovani ragazzi hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto sabato 29 settembre, in corso Bramante, a Torino all’incrocio con i corsi Lepanto, Unione Sovietica e Turati. Alle 23.20 circa si sono scontrati un motociclo Honda Hornet, con due ragazzi a bordo, che percorreva corso Lepanto in direzione piazza Carducci e una Fiat Panda che percorreva corso Bramante in direzione corso Lepanto e svoltava a sinistra nella carreggiata centrale di corso Unione Sovietica, in direzione esterno città.

Morti due ragazzi

In conseguenza dell’urto il conducente del motociclo, Mattia Visconti, 25enne, è stato sbalzato di sella ed è terminato rovinosamente a terra, riportando lesioni gravissime che ne hanno determinato la morte: a nulla è valso il pressoché immediato intervento dell’autoambulanza inviata dal 118, poiché i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il passeggero, 22enne, Rossano Boccaforno, trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale C.T.O. in condizioni critiche, è deceduto appena giunto presso la struttura sanitaria d’emergenza.

L'automobilista 38enne, fermatasi per prestare soccorso, dopo essere stata sottoposta ad accertamenti è risultata negativa all’alcoltest. Avendo riportato lievi lesioni, è stata successivamente trasportata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Molinette”.

L’incrocio teatro del sinistro è regolato da impianto semaforico ed è risultato regolarmente in funzione. I veicoli sono stati posti sotto sequestro giudiziario. I rilievi sono stati effettuati dalla Squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile che sono alla ricerca di testimoni (tel. 0110111 oppure 01101126510).