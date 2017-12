Incendio in casa: madre e due figli morti carbonizzati in camera da letto

Le fiamme sono divampate nel cuore della notte, mentre loro dormivano. Dramma a Mercato San Severino, in provincia di Salerno, dove tre persone sono morte carbinizzate all’interno delle loro camere da letto in un’abitazione situata in via Tommaso Sanseverino. Le vittime sono Iole De Marco, di 82 anni, vedova, e i suoi due figli Donato e Franco Papa, di 61 e 58 anni.

Secondo quanto riporta SalernoToday, non è ancora chiaro con esattezza cosa sia successo, ma sicuramente le vittime sono decedute a seguito di un incendio divampato per cause in corso di accertamento. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che confermare il decesso delle tre persone coinvolte.

Su quanto accaduto indagano i militari dell'Arma guidati dal maggiore Alessandro Cisternino. Intanto la Procura di Nocera Inferiore ha disposto l'autopsia sui cadaveri per riscontrare ulteriori elementi utili ai fini investigativi. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è anche quella di un gesto volontario: non si esclude che una delle vittime possa aver appiccato il fuoco causando la sua morte e quella dei familiari.