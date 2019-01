Tragico schianto in scooter, perdono la vita due cugini di 19 e 16 anni

La città di Catania è sotto shock dopo il terribile incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 14 gennaio, nei pressi dell'incrocio tra via Palermo e via Ippolito Nievo. A perdere la vita nel tragico schianto sono stati due giovani cugini, Santo Rapisarda e Andrea Zappalà, nati rispettivamente nel 2002 e nel 2000. I due ragazzi erano molto attivi ed amanti dello sport, praticavano la lotta con la Polisportiva Energy Club Catania.

Secondo una prima ricostruzione, i due giovani erano a bordo di uno scooter Honda che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto Lancia Lybra il cui guidatore è rimasto illeso. Il ragazzo di 19 anni, che era alla guida dello scooter, è morto sul colpo, mentre il 16enne è spirato dopo il trasporto nell'ospedale Garibaldi.

I due mezzi sono stati sequestrati. La procura, che ha delegato rilievi e indagini alla polizia municipale, ha aperto un'inchiesta e disposto la restituzione delle salme ai familiari.